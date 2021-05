El PP d’Algemesí força un Ple per a exigir la rebaixa dels mòduls agraris i reclamar la devolució de l’IBI rústic

Connect on Linked in

L’Ajuntament no havia sol·licitat formalment la petició

El Grup Popular torna a reclamar la devolució del rebut de l’IBI rústic que el govern local votà en contra en 2020

El passat 28 d’abril es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el coeficient a aplicar a l’IRPF per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per circumstàncies excepcionals.

Sorprenentment, Algemesí no està considerat un municipi afectat per circumstàncies excepcionals, ja que l’índex de rendiment net (el coeficient a aplicar) tant per a la taronja com per al caqui és d’un 0,26. Contràriament, els productors d’altres municipis molt propers al nostre, com Benifaió o Almussafes, es beneficiaran d’un 0,05 per a la taronja i del 0,07 per al caqui. En el cas de Corbera s’aplicarà un 0,13 en els dos casos i també s’han aplicat rebaixes considerables per al caqui en Albalat de la Ribera, Benimodo o Massalavés, on s’aplicarà un 0,19. El mateix passa en molts municipis de la nostra província on també s’aplicaran coeficients inferiors als d’Algemesí.

Davant l’immobilisme de l’Ajuntament d’Algemesí, que no ha sol·licitat formalment esta reducció, el Grup Popular ha registrat este matí la petició per a forçar a l’Alcaldia a convocar un Ple abans de 15 dies per a tractar estes reivindicacions de forma urgent.

A més a més, i pels mateixos motius exigim al Govern de l’Estat la devolució de l’IBI rústic per a l’exercici 2021 i, amb caràcter retroactiu, per a l’exercici 2020, amb la compensació pertinent al nostre ajuntament per tal de no afectar l’estabilitat pressupostària municipal.

“Una vegada més des del PP hem de marcar-li els tempos al regidor d’Agricultura, que ni està ni se l’espera. Esta petició de condonació la vam reclamar el passat 2019, però la majoria absoluta de PSOE, EU i el regidor no adscrit la va tombar, a pesar que a l’ajuntament no li anava a costar ni un cèntim. Esperarem expectants per comprovar si una vegada més l’alcaldessa preferix defensar a Pedro Sánchez abans que als llauradors d’Algemesí. Desitgem pel bé de tots que esta reclamació isca per unanimitat” ha manifestat el portaveu popular, José Javier Sanchis.