El PP d’Algemesí lamenta que els veïns de 65 anys hagen de desplaçar-se per a rebre la vacuna a Alzira

Connect on Linked in

Els veïns d’Algemesí nascuts en 1956 i 1957 seran vacunats al llarg del dia de hui i demà en el Casal Fester d’Alzira. Per a això, hauran de desplaçar-se a la ciutat veïna i, en molts casos, dependre de fills, familiars o fins i tot taxis que els faciliten el transport fins al punt de vacunació fixat per la Conselleria de Sanitat.

Des del PP d’Algemesí lamenten la desinformació municipal i la falta de coordinació amb els responsables del Departament de Salut de la Ribera, així com la poca sensibilitat de la Conselleria de Sanitat amb la població que no té tantes facilitats per a desplaçar-se.

En el butlletí municipal del mes de març, l’Ajuntament d’Algemesí anunciava que el Casal de Festes (el d’Algemesí), seria l’espai local destinat a la vacunació massiva a partir del mes d’abril.

Res més lluny de la realitat. La sorpresa per a tots va ser la citació massiva als nostres ciutadans per a acudir a la localitat d’Alzira per a rebre la primera dosi de la vacuna contra el Covid al llarg del dia de hui dimarts i demà dimecres. És evident la falta de coordinació, desinformació i poca transparència en el procés de vacunació per part de les diferents administracions.