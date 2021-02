El PP d’Algemesí lamenta que l’alcaldessa castigue els venedors per manifestar-se contra les seues mesures

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Amb una incidència acumulada menor que a la d’altres ocasions, els impedix muntar al 100% quan la Generalitat ho permet

Després de sis setmanes sense permetre’ls muntar, dissabte que ve els venedors del mercat ambulant d’Algemesí podran tornar a guanyar-se el pa. Això sí, no tots, ja que l’Ajuntament només ha autoritzat que puguen muntar el 50% de les parades.

El mes de setembre de 2020, el Grup Popular va denunciar la falta d’un protocol municipal que permeta actuar de manera objectiva i prendre decisions en funció de l’evolució de la situació sanitària. Hui, un any després de l’inici de la pandèmia, seguix sense existir res més enllà del criteri subjectiu del polític de torn, un fet lamentable quan es tracta d’impedir treballar a desenes de famílies.

Sense anar més lluny, les dades del 15 de desembre donaven una Incidència Acumulada de 457,36 i l’Ajuntament va autoritzar a través un ban d’Alcaldia el muntatge al 100% de les parades limitant l’aforament al 50%. Esta setmana, incomprensiblement, amb una IA de 398,81, l’Ajuntament només permet el muntatge del 50% dels llocs, tal com establix l’últim ban.



És a dir, que l’equip de govern no sols pren decisions sense cap criteri objectiu establit, sinó que les pren de forma totalment contradictòria, ja que ha aplicat majors restriccions quan la incidència és menor.

“És evident que les concentracions de les dos últimes setmanes en la plaça del Mercat en contra de la decisió municipal, evidenciant la poca sensibilitat de l’alcaldessa, ha passat factura als venedors, que ara estaran castigats durant dos setmanes muntant al 50%, a pesar que el propi Ajuntament ha permés muntar al 100% en altres ocasions amb una incidència major. És lamentable que es jugue així amb el pa de moltes famílies per no voler reconéixer que s’han equivocat, ja que la ciutadania ha fet costat massivament als venedors, i això políticament els fa mal”, lamenta el portaveu popular, José Javier Sanchis.

La Generalitat permet el muntatge del 100% dels mercats sempre que es controle i limite l’aforament al 50%, una possibilitat que l’Ajuntament descarta pel treball organitzatiu i logístic que implica. En un moment com este, haurien d’estar deixant-se la pell per donar les majors facilitats, en compte d’afonar en la misèria a este sector d’autònoms, molts d’ells de la nostra ciutat. Si eixim més forts d’esta, no serà gràcies als nostres governants.