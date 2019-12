El PP d’Algemesi qualifica de “perillós empastre” les obres d’accés als col·legis

Connect on Linked in

L’estret carril bici, en contradirecció i sense separació de la calçada, desemboca en sec en un perillós encreuament

La rotonda que va costar 1,1M€ perd utilitat en suprimir l’entrada d’accés a la ciutat

Les obres d’accés als col·legis Cervantes, Ribalta i Alberto Tortajada han finalitzat després de tres mesos des de l’inici de les classes. El resultat no ha pogut impactar més als veïns de la zona i als pares i mares que cada dia es desplacen fins allí per a portar als seus fills al col·legi.

La primera decisió ha sigut eliminar el doble sentit del carrer i habilitar-lo en un únic sentit d’eixida del municipi. D’esta manera, se suprimix l’entrada de la recentment estrenada rotonda del Camí de la Creueta, una obra que va tindre un cost de més d’1,1 milions d’euros i que perd gran part de la seua utilitat, ja que els veïns que vulguen accedir al municipi per eixa via ja no podran fer-ho.

Però, el que veritablement crida l’atenció és l’“aposta” per la bicicleta i la seguretat que fa el nostre ajuntament. Els ciclistes que vulguen accedir al col·legi hauran de fer-ho per la calçada. Quan vulguen tornar, hauran de fer-ho pel carril bici que s’ha habilitat a l’esquerra de la calçada i en sentit contrari al del trànsit. Este carril, veritablement estret, no compta amb cap element de separació amb la calçada i a més desemboca en sec en l’stop d’un encreuament amb poca visibilitat per als vehicles que accedixen a ell per a incorporar-se al remodelat carrer. Per a rematar, uns contenidors acaben amb l’escassa visibilitat que tenen els conductors per a realitzar el gir.

“És vergonyós que l’ajuntament faça una publicació afirmant que estes obres incrementen la seguretat i milloren la qualitat de vida, quan dubtem que qualsevol pare permeta que el seu fill torne del col·legi en un carril bici insegur i tan perillós. Ha de ser el primer carril bici escolar del món que et conduix fins a un encreuament just on giren els cotxes”, ha afirmat el portaveu del Grup Popular, José Javier Sanchis.

En l’últim ple, Sanchis va demanar explicacions sobre l’obertura d’esta obra que genera tanta inseguretat en el trànsit i va sol·licitar que es revisara, però no va rebre resposta de cap dels regidors de l’equip de govern. En este moment, el regidor d’Urbanisme, Edgar Bresó, està més preocupat de conservar uns assessors que no aporten res a la ciutat, que d’encarregar-se de les seues obligacions. Estem ací per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, no per a empitjorar-la.