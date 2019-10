El PP d’Alzira adverteix del mal estat dels camins rurals

Connect on Linked in

Hi ha camins tan abandonats que suposa un perill per als vehicles



Un dels quals més és el de camí al cementeri

El PP d’Alzira denuncia la falta de manteniment dels camins públics els quals, a causa dels anys d’inacció presenten una deterioració evident.

Podem observar que la majoria dels camins que es troben en mal estat, com per exemple el que discorre des del Camí Vell d’Alzira fins a l’encreuament del cementeri que presenta un seriós abandó, així com els camins adjacents que han de ser reparats amb urgència per a evitar danys en vehicles.



Aquests camins, a més de ser rurals també donen accés a una urbanització així com als visitants del paratge de la Murta o del propi cementeri, que en aquestes dates multiplica la seua afluència amb motiu del dia de Tots els Sants.



Amb aquesta actitud el govern local ignora al terme municipal, deixant als conductors en situació de perill per la falta de manteniment i el mal estat del ferm.



Des del Partit Popular, demanem que s’inicien al més prompte possible els treballs de reparació tant en aquesta zona com en la resta de camins del terme municipal per a evitar que la desídia acabe destrossant els camins.