El PP d’Alzira critica la gestió hidràulica del Bipartit

Un any més no han fet els deures per a previndre els efectes de les pluges



No s’han netejat barrancs i el c anal dels bases continua sent un obstacle

El Partit Popular denúncia la falta de neteja en la pràctica totalitat dels barrancs alzireños, principalment en la seua part final, o siga, en la desembocadura, per la qual cosa la mala herba existent actua tapant l’eixida d’aigua.



Els barrancs s’han convertit per a l’equip de govern en una mera propaganda política, ja que els membres del bipartit, el mes d’agost, van publicar una notícia sobre la neteja dels barrancs, difonent la neteja d’alguns barrancs, encara que aquesta no s’ha dut a terme amb la intensitat que precisa en revisió de les pluges torrencials que ens anuncien.

A tot això cal afegir que la construcció del canal dels bases, ha suposat que ara s’inunden zones on zones on abans no arribava l’aigua, ja que aqueixa infraestructura ha anul·lat barrancs com el dels Bases, que treien l’aigua en temps real fins al pont de Xàtiva.



Des de l’anul·lació de les obres de construcció del boulevard de la Ribera per un valor de 2’5 milions d’euros, que es començava a construir al gener de 2016, obra que actuava com a receptor d’aigües i primera fase del col·lector dels barrancs, Camí Arena, Fosc, Gracia Mª i Estrella, per una decisió merament política, es va decidir erròniament, començar “la casa per la teulada” tan sols per no continuar una obra que vènia del govern del PP.



Des del Grup Popular esperem que el govern alzireño, prenga de debò la neteja total dels barrancs i no anyada més obstacles a l’eixida de l’aigua i d’una vegada per sempre reconega l’error en l’obra del canal.



Els barrancs tapats fan que l’aigua busque l’eixida a través dels camps de cultiu, anegando camps i causant la caiguda dels fruits que inunda així com l’asfíxia radicular dels arbres, causant grans danys als agricultors de la nostra ciutat.