El PP d’Alzira demana accions directes de suport als caçadors per a evitar els danys quantiosos per la proliferació alarmant de fauna salvatge

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

En els camps de la comarca es produeixen diàriament danys en les explotacions consistents en enderrocament de murs, trencament d’instal·lacions de reg, mort de plançons.



El més greu és que ja es poden observar ramats de senglars i conills a plena llum del dia campant a pler i que han canviat fins als seus hàbits alimentosos proveint-se de la fruita dels cultius.

Des del PP demanem en el seu moment que es creara una infraestructura pública per a emmagatzemar les peces de caça i estudiar possibilitats per a aquesta mena de carn. Subvencionar també les anàlisis de triquinosis perquè als caçadors no els supose una despesa l’augmentar les captures.

Camins i carreteres de la nostra comunitat són pas inesperat dels animals salvatges amb el risc d’accident que això comporta.

És necessària una inversió extraordinària per a aquest greu problema secundant així l’activitat dels caçadors per a controlar els animals salvatges i evitar els danys en l’agricultura i accidents de trànsit situant-los en quantitats tolerables.

Els paratges naturals s’estan tornant llocs perillosos ja que són llocs de gran afluència de persones i els senglars són animals perillosos sobretot quan van acompanyats amb les seues cries que és quasi sempre.