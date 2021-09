EL PP d’Alzira demana la contractació de la plaça d’inspector de la policia local

Connect on Linked in

EL PP demana la contractació de la plaça d’inspector de la policia local que el govern local va qualificar d’urgent i segueix vacant

El PP demanarà en la pròxima taula sectorial de la policia local que s’ocupe el lloc de comandament, que va quedar vacant per irregularitats en la contractació.



Els populars creiem que, en la plantilla hi ha persones qualificades per a ocupar un càrrec que, segons el govern alzireño, era urgent cobrir i que després d’haver de desistir en la contractació directa sense publicitat ja no s’ha sabut res més.

Des del PP demanarem que la plaça s’ocupe ja i que es valore en la seua elecció el coneixement que els membres de la nostra policia local tenen adquirit per la seua antiguitat i pel seu coneixement del funcionament de les ordenances i costums a la nostra ciutat.



És un bon moment i els Populars ens sentiríem satisfets que aquest lloc de comandament es done a la nostra plantilla.