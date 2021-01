El PP d’Alzira demanarà explicacions en el ple sobre les irregularitats que se succeeixen en el cementeri municipal

En la zona en la qual està instal·lat l’incinerador han aparegut abandonats residus funeraris, sudaris i un taüt en un contenidor per a recollir el residu de zinc. Els populars volem escoltar les explicacions del regidor responsable de l’àrea per a justificar aquests fets.



Ja en el seu moment demanem, a través d’una moció, que es retornara un incinerador per valor de 40.000€ inservible per a la funció per a la qual s’ha instal·lat, per les seues xicotetes dimensions i es canviara per un de major dimensió d’entrada per a poder cremar els taüts procedents de reduccions que actualment s’han de tallar en xicotets trossos amb el consegüent perill d’infeccions per als treballadors. L’incinerador és tan insuficient i ridícul que necessita més d’un dia per a reduir a cendres dues arques fúnebres.



Des del PP demanarem veure el procés d’aquest estiga incinerador in situ.