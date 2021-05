El PP d’Alzira denuncia el desmantellament al qual s’està sotmetent al sector agrari mediterrani

Print This Post

Psoe, Compromís i el seu soci Bildu voten en contra de la moció presentada pel Grup Popular al Senat d’Espanya, on s’insta el Govern a adoptar mesures contra la plaga coneguda com “cotonet de Sud-àfrica” quedant aquesta moció rebutjada.

Els populars instàvem el Govern d’Espanya a activar una autorització excepcional de l’ús del metil-clorpirifos contra la plaga

“Delottococus Aberiae” d’acord amb el reglament de la Comunitat Europea.

La intenció del Partit Popular era impulsar davant la Unió Europea una nova avaluació per als metil-clorpirifos separades dels clorpirifos perquè foren reclassificats com autoritzats.

Així mateix la moció demanava accelerar al màxim els tràmits per al desenvolupament de tractaments alternatius per a lluitar contra aquesta plaga. Sol·licitava al mateix temps ajudes econòmiques als productors de cítrics afectats per a pal·liar els desastrosos efectes econòmics que la decisió de retirar-los ha provocat sense tindre una alternativa eficaç, deixant als agricultors de la Comunitat Valenciana als peus dels cavalls.

Aquesta és la política que Psoe i Compromís amb l’ajuda del seu soci Bildu duen a terme maltractant als nostres agricultors, mentre els Països tercers tenen butla a l’hora d’aplicar aquestes prohibicions deixant-los en situació d’inferioritat una vegada més.

És lamentable que el Govern d’Espanya no puga demanar com fan altres Països membres d’Unió Europea, una pròrroga sobre l’ús d’aquests plaguicides com el porten demanant les associacions agràries i preferisca rematar a un sector al qual condueix al seu desmantellament a marxa forçada.