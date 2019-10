El PP d’Alzira denúncia la vinculacion del govern local amb més entitats catalanistes

Connect on Linked in

L’alcalde és president de la Xarxa de Municipis Ramón Llull, l’objectiu de la qual és “difondre la llengua i cultura catalana”



El 16/05/18 l’alcalde va ser a Barcelona a una reunió i hui dia no coneixem el cost d’aquest viatge ni l’administració que el va sufragar

Si fa uns dies des del partit Popular Alzira denunciàvem els pagaments que s’han fet per part del Govern Local a mitjans de comunicació catalans en detriment dels locals o comarcals, hui denunciem l’adhesió del nostre ajuntament a la Xarxa de Municipis Ramón Llull, el president de la qual des del 26 de novembre de 2016 és l’alcalde de la nostra ciutat, Diego Gómez.

Aquesta Xarxa té com a objectiu segons els seus estatuts “difondre la llengua i cultura catalanes”, a més de comptar amb un premi per la promoció internacional del català dotat de 6.000€. El passat 16/05/18 l’alcalde va acudir a la ciutat de Barcelona en qualitat de president, per la qual cosa des del PP d’Alzira hem registrat una pregunta perquè especifique quin cost va tindre aquest viatge, i per què administració va ser abonat. A més d’això, hem sol·licitat també que s’informe de quin cost econòmic li suposa al nostre Ajuntament aquesta incorporació.

Si la setmana passada denunciàvem el pagament de 3.400€ el mes de març passat a un mitjà digital pro-independentista, ELTEMPS.CAT, va anar en aquest mateix mitjà on el nostre alcalde va fer unes declaracions en les quals afirmava que aprofitant que el PP havia deixat de governar en la Generalitat i a l’Ajuntament, anaven a impulsar dita Xarxa, de la mà ni més ni menys que de Escola Valenciana i Acció Cultural del País Valencià. La primera és l’entitat que Gómez va presidir durant anys i que fa escassos dies convocava a través de les seues xarxes socials a prostestar per la sentència del Procés. La segona, presidida per l’històric catalanista Eliseu Climent, que a més és un dels editors d’ELTEMPS.CAT.

Des del Partit Popular continuarem destapant les vinculacions de l’actual govern amb entitats catalanistes i independentistes, ja que a més de continuar defensant que som una comunitat amb una llengua i cultura pròpia i diferenciada de la catalana, ens sembla molt greu promoure i fomentar amb els nostres impostos la situació que actualment s’està vivint a Catalunya.