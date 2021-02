El PP d’Alzira, denúncia l’estat d’abandó del passeig que unix el nucli urbà amb Renfe

Conscients que són actes vandàlics, també hauria de reforçar-se amb més efectius la Policia Local

Des del Partit Popular denunciem el lamentable estat en el qual es troba el camí que comunica el nucli urbà amb l’estació de RENFE. En tota la zona podem observar mobiliari urbà trencat i una deixadesa que dona una imatge bruta i trista d’una zona de gran atractiu per les seues vistes al riu.

Som conscients que aquestes destrosses es produeixen per actes vandàlics pel que tal vegada, on ha d’incidir l’equip de govern és en el reforç de la plantilla de la policia local. Veiem com hi ha cotxes estacionats en doble fila sense parar de xiular perquè uns impedeixen la circulació d’uns altres, pintades en diferents zones…En resum fa falta més vigilància a la ciutat per a evitar actes d’aquest tipus o per a poder denunciar a qui fa actes vandàlics, com els que enlletgeixen la zona del passeig a Renfe.

És molt lamentable trobar-ho en la situació que està d’abandó, fins i tot suposa un perill les zones on han desaparegut les baranes perquè podria caure una persona al riu. Per això, des del PP pensem que s’ha d’anar reposant i arreglant tot allò que estiga en males condicions i no deixar-ho com està perquè no es convertisca en una zona pràcticament abandonada. Quant a les baranes, els sol·licitem que les reposen i evitem una possible caiguda al riu.

PP Alzira