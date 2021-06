El PP d’Alzira denuncia l’estat dels accessos a Carrefour i la seua àrea comercial

Connect on Linked in

Tant la neteja com la seguretat viària han de solucionar-se i crear una zona segura i presentable, ja que és la zona d’entrada a la ciutat

Des del PP d’Alzira denunciem el mal estat dels accessos al Centre Comercial Carrefour, el qual presenta un estat lamentable a manera carta de presentació, d’una de les zones comercials i d’oci importants de la ciutat.



Igual que en altres zones de la nostra ciutat, els camins d’accés estan plens de mala herba, fins i tot la rotonda d’accés es troba plena de hierbajos secs. Ens consta que tant el pàrquing com les voreres de l’hipermercat porten un manteniment i neteja per part de l’empresa però els accessos, que depenen de l’Ajuntament, haurien de presentar un aspecte net i atractiu, perquè a més és la carta de presentació de la nostra ciutat per a veïns d’altres poblacions que vénen a aquesta. Sens dubte, no és de rebut per a una capital de comarca com la nostra.



Un altre aspecte que cal considerar és la seguretat viària perquè, cada vegada són més les persones que acudeixen al centre comercial a peu, amb bicicleta o en patinet i donada l’afluència de vehicles, travessar la carretera representa un perill al qual se li ha de donar una solució.



Per això, des del PP Alzira, sol·licitem a l’equip de govern que s’esmenen tant els problemes de neteja i mala herba en els accessos com els problemes de seguretat viària, per a contribuir al fet que una de les zones comercials més importants d’Alzira, present un estat concorde a la imatge que ha de tindre la nostra ciutat, una capital de comarca que aspira a liderar el creixement i l’ocupació a la nostra comarca.