El PP d’Alzira denuncia que l’alcalde tanque el Mercat de la Vila sense consens ni alternatives

A més de carregar-se comerços, deixarà a diverses famílies sense ingressos

Des del PP exigim que es paralitze aquesta decisió i s’oferisquen alternatives

L’alcalde Diego Gómez i el seu Equip de Govern alzireny ens han sorprés una vegada més amb la notícia del tancament de l’històric “Mercat de la Vila”, per a situar en aquest dependències municipals. Des del PP, encara sent conscients que molts llocs estan tancats, creiem que és necessari continuar intentant revitalitzar els llocs i atraure a altres nous inquilins com en tots els municipis.

El Partit Popular lamenta que abans de prendre aqueixa decisió de tancar les instal·lacions del Mercat, ni tan sols s’han reunit amb els altres partits que formem el Consistori per a contrastar propostes que pogueren salvar aquestes instal·lacions abans de decretar el seu tancament.

Una proposta del Partit Popular seria, per exemple, que s’oferisquen els llocs gratuïtament durant un temps a nous emprenedors que vulguen obrir negocis.

Creiem que Diego Gómez i el seu Equip de Govern han pres una decisió ràpida, sense tindre en compte la situació en la qual queden les famílies que depenen d’aqueixos llocs. Com a representants públics hem de defensar i buscar solucions que no queden en meres campanyes publicitàries a favor del comerç de proximitat com ells han fet. Per això és necessari continuar buscant solucions i entre tots aconseguir al final, que aquest mercat tinga projecció i funcione com tots desitgem.

És una mica paradoxal que el govern que venia abanderat “salvar a les persones”, siga el govern que proposa unilateralment tancar el mercat de la Vila, quan s’han estat donant esperances als autònoms que tenen allí els seus llocs. Sent a més que ho fa per a situar dependències municipals que ja compten amb les seues pròpies instal·lacions en l’actualitat, deixa clares les seues prioritats: atacar al xicotet comerç, autònoms i en definitiva a la iniciativa privada que crea riquesa i llocs de treball, per a afavorir funcionaris públics perquè tinguen espais més còmodes i amplis.