El PP d’Alzira exigeix de nou a l’alcalde que permeta a l’hostaleria ampliar les terrasses sense cost per a suplir la reducció d’aforament

Des del Partit Popular hem reivindicat en repetides ocasions una mesura d’ajuda als hostalers consistent en l’ampliació de terrasses (o concessió de les mateixes als quals no la tingueren), per a poder pal·liar els danys econòmics per la reducció d’aforament imposada, sempre que no genere cap perjudici als veïns. “És incomprensible que totes les ciutats i pobles del nostre voltant ho hagen permés i a Alzira no”, assenyala el portaveu del PP a Alzira, José Andrés Hernández, qui porta dies recorrent establiments hostalers de la ciutat, així com en contacte amb molts d’aquests empresaris. “Per a trobar solucions a un problema, has de preguntar-li als seus afectats, i dubte molt que Diego Gómez ho haja fet perquè la reivindicació és unànime en el sector”, assenyala Hernández.

Amb aquesta mesura, a més d’ajudar a l’hostaleria, permetria que molts empresaris pogueren recuperar a treballadors dels seus ERTE´s i d’aquesta manera començar a contribuir a la recuperació econòmica.

Com a administració més pròxima al ciutadà, tenim l’obligació de posar quants mecanismes siguen possibles per a entre tots anar recuperant el pols econòmic de la ciutat i els seus ciutadans.

PP Alzira

Relacionats