El PP d’Alzira exigeix facilitats als agricultors per a sol·licitar els permisos de cremes

“Es pretén que es facen amb certificat digital al qual la major part de la població segueix sense estar familiaritzat”

Des del Grup Popular d’Alzira lamentem la postura de l’ajuntament que pretén que els agricultors demanen els permisos per a cremar a través de la plataforma electrònica digital de l’Ajuntament.

Els populars pensem que tenint un departament d’Agricultura així com la CLAU en funcionament es requerisca a un col·lectiu com el dels agricultors, que com una part molt important de la població no té certificat digital ni els coneixements tècnics necessaris per a realitzar aquests tràmits virtualment.

Des del Partit Popular exigim a l’alcalde que pose els mitjans necessaris per a demanar els permisos de crema per telèfon, correu electrònic i qualsevol altre que estime convenient facilitant d’aquesta manera aquest tràmit als usuaris.



Demanem també que de manera urgent es difonga una tutorial de com utilitzar la seu electrònica per a qui dispose de claus. No és moment de posar traves a la ciutadania sinó de facilitar la vida d’un sector que té l’obligació de treballar tots els dies per a garantir el proveïment d’aliments a la població.