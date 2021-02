El PP d’Alzira, lamenta la deterioració del paviment en l’Av. Sants Patrons, en retirar els pals de les llums nadalenques i tapar-los amb cons d’obra

Connect on Linked in

L’aspecte de l’Av. no afavoreix l’atracció per al comerç

En l’Av. Sants Patrons, després de retirar els pals que es van instal·lar per a les llums nadalenques, trobem una deterioració important, s’ha destrossat el paviment per a ancorar aquests pals al sòl.

Des del Partit Popular, lamentem que s’haja deteriorat així aquesta cèntrica via per a instal·lar, de forma poc estètica, uns mastelers que subjectaven les llums nadalenques durant aqueixos dies per a després de passades les festes col·locar uns cons d’obra que encara donen un pitjor aspecte estètic i visual d’una de les vies principals de la ciutat i que no resulta atractiu per al comerç de la zona.

Els Populars demanem al govern local que estudie la manera d’ocultar els espàrrecs metàl·lics que subjectaven els mastelers i milloren l’estètica de la zona, potenciant el comerç i no donant l’aspecte d’una avinguda en obres.

La nostra ciutat perd la lluentor dia a dia per la brutícia que s’acumula, hierbajos que creixen en les vorades i un baix o nul manteniment de mobiliari urbà.

És lamentable veure la falta de previsió perquè, abans de col·locar aqueixos mastelers haurien d’haver pensat en com anava a quedar després, amb aquesta mena d’actuacions, només demostren un menfotisme i cansament, mostrant-se més preocupats del “pati de la seua casa” que de la resta de la ciutat, fent que el seu esgotament ens deixe la nostra ciutat com a “Pollastre sense cap”.