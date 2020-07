El PP d’Alzira lamenta la mala gestió en el cementeri municipal

Connect on Linked in

Fa temps que denunciem un forn crematori inservible i que la capella no s’haja rehabilitat

El grup popular denúncia la mala gestió i el balafiament de diners públics en la compra fa anys d’un incinerador de residus funeraris i que segueix abandonat sense que es faça la instal·lació necessària per al seu ús. La mala gestió va fer que s’adquirira un forn crematori totalment inservible per a la seua funció ja que per la seua xicoteta porta d’entrada no permet que entre una caixa fúnebre, per la qual cosa els funcionaris han de trencar bé les caixes en trossos xicotets al consegüent risc per a la salut per inhalació. El govern alzireño va prioritzar una sala de comiats, que va ser una ocurrència del regidor, deixant de costat la instal·lació del crematori per a restes funeràries que la llei obliga. Des de llavors es continua pagant altes quantitats de diners públics per l’emmagatzematge i la destrucció dels residus funeraris.



Aquesta és una prova més de la mala gestió així com la compra d’un elevador d’arques fúnebres que no arriba als últims nínxols la qual cosa ja ha donat algunes dificultats als treballadors del cementeri. Els populars demanem que s’esclarisca tots aquests fets per la mala gestió d’un cementeri que alberga ja pomes de nínxols que cauen derrocats per dins sense que ningú pose remei.



L’ermita del camp Sant Alzireño roman tancada sense partida pressupostària des de fa anys mentre s’utilitza com a magatzem i per l’única raó de ser un lloc de culte catòlic.

Des del Partit Popular no deixarem que desaparega perquè seria perdre les nostres arrels cristianes i que representen a més del 70% dels espanyols.