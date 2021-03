El PP d’Alzira lamenta la paralització de vacunes a majors de 80 anys, una mostra més de la pèssima gestió de la Conselleria de Sanitat

Connect on Linked in

Una vegada més l’anunci de la programació per edats de la vacunació a la nostra ciutat no es compleix.

El divendres passat van començar a vacunar als majors de 80 anys i posat en marxa un pla per a la millor execució d’aquest, trasllat de metges, infermeres i material pertinent als locals cedits per a tal menester, citació de pacients, una gran faena realitzada pels nostres sanitaris i voluntaris (creu roja), perquè no es demore res i poder fer el treball amb la major seguretat i responsabilitat possible. I gràcies a la falta de previsió i pèssima gestió per part de la Conselleria de Sanitat, s’ha hagut de paralitzar tot perquè les vacunes no han arribat.

El treball realitzat per l’administració dels centres de salut s’ha hagut de desfer perquè s’han vist obligats a posar-se en contacte novament amb tots els pacients citats per a anul·lar aquestes cites per falta de dosi.

El Partit Popular, vol denunciar aquesta situació de falta de previsió públicament, ja que la mala gestió de la Conselleria de Sanitat està portant a duplicar tasques a aquells que han d’ocupar-se de l’atenció dels pacients, a més del trastorn dels familiars que han d’organitzar-se per a acompanyar a aquestes persones majors.

Amb aquests fets, es demostra la mala gestió que des de l’inici d’aquesta pandèmia està desenvolupant la Conselleria de Salut, no sols per la seua falta de previsió, sinó també per la falta d’empatia amb els ciutadans, a més de deixar en l’aire l’interrogant, on estan aqueixes dosis?, ja que no s’ha donat cap explicació sobre aquest tema.

El pitjor govern en el pitjor moment.

PP Alzira