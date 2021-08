El PP d’Alzira lamenta que el govern local gastara més de 15.000€ en els concerts del 9 d´Octubre per a només 116 persones que van assistir

“Malgrat estar reclamant el cost des d’octubre, aquest es va facilitar fa escassos dies”

L’any passat 2020, va ser un període molt dur per a la gran majoria dels sectors econòmics, pel confinament que vivim com a mesura de restricció per la pandèmia, el qual va obligar a paralitzar l’economia de la nació.

Malgrat això el bipartit que ens governa no va tindre objeccions en la celebració d’actes com els concerts del 9 d´Octubre que van significar per a les arques municipals una despesa de més de 15.000€, quan els assistents van sumar un total de 116 i els ingressos per venda d’entrades 240€. En total, 14.760€ de dèficit.

El Partit Popular volem denunciar la falta de coherència de l’alcalde i el seu govern, el qual va acusar les Comissions falleres que no volien celebrar falles al setembre de 2021 (la majoria), que el cost de mantindre els monuments que no es van poder cremar en les falles de 2020, i que estan emmagatzemats en locals el lloguer de les quals és sufragat per l’Ajuntament per a ajudar aquestes entitats, anava a suposar que s’haguera de continuar mantenint el pagament d’aquests lloguers, impedint que aqueixos recursos no anaren a altres causes com els “menjadors escolars”. Pura demagògia, sens dubte. Ara descobrim que en canvi no li va importar que es destinaren 15 mil euros per a un esdeveniment al qual van assistir 116 persones malgrat el seu cost. Cal assenyalar que aquests concerts amb motiu de 9 d´Octubre, dia de la Comunitat Valenciana, van transcendir per en els mateixos llançar-se proclames independentistes en favor dels polítics presos, etc, encara que no fora el cas d’aquesta última edició.

A més d’això, des del PP d’Alzira denunciem la falta de transparència i l’opacitat en relació a aquests fets, posat la informació ens havia sigut ocultada fins fa escassos dies.

PP ALZIRA