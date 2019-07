El PP d’Alzira lamenta que el Govern Local utilitze dades econòmiques desvirtuades per a promocionar-se

Connect on Linked in

Si amb el PP hi havia un superàvit de 6,5 mill € amb l’actual Govern s’ha reduït a 0,5



L’Ajuntament gasta en personal quasi el 50% del seu pressupost

Aquesta setmana véiem com algun mitjà comarcal “comprava” la notícia que l’actual Govern local havia reduït el deute municipal notablement. Durant la passada legislatura, el llavors tripartit ja treia pit cada any “venent” aquesta reducció del deute municipal com a mèrit propi, especialment durant la campanya electoral. Però la realitat és que aquesta reducció venia imposada per una llei de Rajoy sent ministre d’Hisenda el tan injuriat Montoro, que obligava els Ajuntaments a reduir deute i limitar la despesa després de la crisi econòmica, crisi que es va superar gràcies a la gestió econòmica del PP al capdavant del Govern de la Nació.



Una altra dada que també oculta el tripartit és que el deute municipal de l’Ajuntament d’Alzira la van generar els governs anteriors al PP en l’alcaldia, que estaven conformats pels mateixos partits que governen en l’actualitat i durant la passada legislatura: COMPROMIS (abans Bloc), PSOE i IU. Aquest deute va arribar a superar els 16 milions d’euros i ja va ser reduïda de manera important pels governs locals del PP.

També oculten/ ometen que l’actual govern ha comptat amb més ingressos, per la millora de la situació econòmica, i per un ingrés fix anual de 2.5 milions d’euros després d’assumir la Generalitat el cost de les residències municipals que abans pagava l’Ajuntament.



Per tot això, des del PP d’Alzira entenem que sent la recaptació major, i amb el mateix ritme d’amortització del deute que amb els governs del PP, el fet a destacar no és precisament positiu, i és que l’actual govern va passar d’heretar del PP 6,5 milions d’euros de superàvit, a comptar en l’actualitat amb únicament 0,5 milions. És a dir, que han dilapidat tot el superàvit en només quatre anys, augmentant la despesa fixa amb la contractació de funcionaris, que hipotecarà a Corporacions esdevenidores, i sobretot dificultarà la capacitat econòmica del nostre Ayto en cas de crisi econòmica.