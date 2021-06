El PP d’Alzira presenta al ple una iniciativa sobre un senyal per a ajudar a víctimes de violència de gènere

Connect on Linked in

Una eina que salva vides

La violència de gènere és aquella que s’exerceix sobre les dones per part dels qui estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions d’afectivitat (parelles o exparelles). L’objectiu de l’agressor és produir mal i aconseguir el control sobre la dona, per la qual cosa es produeix de manera continuada en el temps i sistemàtica en la forma, com a part d’una mateixa estratègia.



Espanya a data de 14/06/2021 són 18 les dones assassinades des del mes de gener a les mans de les seues parelles o exparelles i 1.096 des que es van començar a comptabilitzar en 2003. L’última dona assassinada tenia 17 anys i un fill de 4 mesos.



Davant aquestes xifres tan devastadores el Partit Popular portarà a aquest ple de l’Excm. Ajuntament d’Alzira, per al seu posterior debat i aprovació una moció amb la intenció de crear una campanya informativa que done a conéixer aquesta eina que salva vides de possibles futures dones víctimes de violència de gènere.



Aquesta iniciativa, que naix al Canadà, consta d’un gest amb la mà de tres moviments: La mà estirada, el polze cap a la palma i tancar la mà amb el polze dins. Aquest simple gest amb una mà pot salvar moltes vides, però que hem de mostrar a tota la població perquè el coneguen i que les persones que patisquen violència puguen demanar ajuda de manera silenciosa, ja que a vegades cridar suposa un alt risc per a elles i que les persones que el vegen puguen socórrer-les o avisar a les forces de seguretat de manera silenciosa sense córrer riscos.

Ni una menys