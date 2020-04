El PP d’Alzira proposa fraccionar l’IBI en 6 terminis

Connect on Linked in

Que a més es bonifique a autònoms, empreses i afectats per ERTE o aturats”



“De moment el Bipartit únicament ha posposat el seu pagament fins a juny”



Des del Partit Popular d’Alzira estem llançant proposades des de l’inici d’aquesta crisi sanitària amb l’objectiu d’ajudar a superar-la i eixir d’ella amb les menors seqüeles possibles.



La falta de previsió del Govern Central en la presa de mesures a temps, ha suposat entre altres que les reiterades prorrogues del confinament siga l’única mesura eficaç per a tallar d’arrel aquesta pandèmia, amb les nocives conseqüències econòmiques d’aquest. Volem agrair a tots els ciutadans la responsabilitat que estan demostrant en el compliment d’aquesta mesura tan dura, però l’Ajuntament ha de tractar de minimitzar l’impacte del cobrament d’impostos en les economies domèstiques.



Per tot això entenem que no és suficient posposar el pagament d’impostos com l’IBI únicament fins al 15 de juny com ha acordat el Bipartit. És per això que exigim que tot aquell ciutadà que el sol·licite, el puga fraccionar en 6 terminis sense interessos a partir del mes de juny.



De la mateixa manera i tal com ja havíem proposat amb anterioritat, exigim a Gómez que bonifique quan no eximisca del seu pagament, a autònoms, petites empreses, afectats per ERTE i aturats.