El PP d’Alzira proposa la instal·lació d’una bàscula de camions per a facilitar la labor en el Mercat de proveïments

Connect on Linked in

Els Populars es comprometen al fet que aquesta instal·lació no tinga cap cost

El Partit Popular ha sol·licitat al govern local que s’aprove la instal·lació d’una infraestructura de pesatge que puguen utilitzar tant els agricultors com els asentadores per a facilitar el seu treball, aquesta proposta no tindria cap cost per a les arques municipals ni per als usuaris.



Cal treballar per a recuperar el Mercat de Proveïments amb propostes viables i accions que donen visibilitat al Mercat. Des del nostre grup polític demanem al govern municipal que es realitze un projecte que analitze com potenciar l’activitat del Mercat i dotar-lo de pressupostos per a anar desenvolupant-lo.



Les instal·lacions de Proveïments han patit en les ultimes dècades diferents reagrupacions per la caiguda de l’activitat, els llocs sobrants van passar a càrrec de l’ajuntament, la qual cosa no és lògic és que els ocupe amb instal·lacions permanents impedint la recuperació i expansió del Mercat.



Des del Grup Popular, hem oferit al govern local la nostra col·laboració perquè sabem com fer que la bàscula de pesatge no comporte cap despesa econòmica ni a l’Ajuntament ni als usuaris perquè és un tema que hem treballat i sabem com desenvolupar-lo en pro dels asentadores i agricultors.