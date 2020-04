El PP d’Alzira proposa que es repartisquen mascaretes i guants a tota la ciudadania

Print This Post

“Si els polítics gastem diners enviant paperetes a les cases perquè ens voten, ara hem d’enviar-los mascaretes”



“Considerem insuficient que es repartisquen en el transport públic, ja que així a penes arriba a una xicoteta part de la població”



El dilluns passat l’alcalde ens va traslladar en la Junta de Portaveus que s’havia començat a repartir màscares en els accessos al transport públic.

Tenint en compte que segueix la recomanació de desplaçar-se en vehicle propi, estant limitats els desplaçaments i l’activitat econòmica pràcticament parada, entenem que aquesta mesura és del tot insuficient.



És per això que des del PP d’Alzira creiem que és el moment de posar-se a treballar i imitant a altres pobles de voltant, s’ha de proporcionar màscares i guants a tota la població, perquè tot aquell que necessite realitzar un desplaçament el faça amb la màxima seguretat possible, i que d’altra banda compte amb els mitjans necessaris per a eixir al carrer protegit quan es reprenga l’activitat.



Donada la descoordinació i nefasta gestió del comandament únic del Govern d’Espanya, i veient com són les CCAA les que estan adquirint diàriament aquest material, no podem seguir de braços plegats a la nostra ciutat.



Des del PP d’Alzira proposem que a més d’usar les donades per la Generalitat, i les que puguen anar arribant, s’adquirisquen les restants a farmàcies o empreses locals, així com a empreses espanyoles, algunes de les quals han denunciat que malgrat tindre capacitat per a produir-les, les administracions estan comprant aquest material a l’estranger.



A tal fi es podria dedicar els diners provinents de la reducció de salaris dels regidors que vam proposar des del PP. “De la mateixa manera que en les eleccions enviem paperetes a les cases de tota la ciutadania amb la despesa econòmica que això comporta, ara és el moment d’enviar-los alguna cosa que de debò necessiten, màscares i guants”, assenyala José Andrés Hernández, portaveu del PP a Alzira.