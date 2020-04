El PP d’Alzira proposa que s’inicien ja les campanyes contra el mosquit tigre i la mosca negra

La Conselleria de Sanitat ha publicat les bases per a les ajudes contra mosquit tigre amb data 3 de març, anunciant que aquestes es faran efectives en un termini de quatre mesos. Des del PP d’Alzira proposem que l’Ajuntament d’Alzira inste a la Conselleria de Medi Ambient perquè en cas que hi haguera la possibilitat que aquest insecte poguera ser vector de transmissió, avance les ajudes per a adquirir els tractaments necessaris, i d’aquesta manera començar com més prompte millor amb la seua aplicació.

Tots sabem que aquest insecte a través de la seua picada és vector de transmissió de virus com la febre groga, pròpia de la zona mediterrània, així com del dengu, però en l’actualitat no comptem amb estudis que descarten que el Covid-19 puga ser transmés també per aquests.

Cal recordar que l’increment d’aquests insectes quan arriba el bon temps ha causat seriosos estralls entre la població per la seua extensió incontrolada en els últims anys, per aqueix motiu llancem aquesta proposta de manera constructiva, i a l’efecte de prevenció, ara que sembla que comença a estabilitzar-se la corba d’infecció de la pandèmia.

