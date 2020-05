El PP d’Alzira proposa subvencionar material de protecció per als comerços i que s’adquirisquen a empreses locals

Connect on Linked in

“És una de les 10 mesures de suport que hem elaborat per a ajudar a l’hostaleria en la seua reobertura”



Des del Partit Popular d’Alzira i després de contactar amb hostalers locals, hem volgut realitzar una sèrie de propostes perquè des de l’Ajuntament es faça costat a l’hostaleria local en la seua reobertura.



Una vegada estudiades les necessitats d’aquest sector tan castigat, llancem un decàleg de propostes que podrien ajudar els hostalers a mitigar totes les restriccions que tenen a l’hora d’obrir els seus negocis dictades per l’Estat. Entre elles es troben la ja anunciada ampliació de les terrasses sense cost per a suplir la reducció d’aforament, subvencionar l’adquisició de material de protecció i que aquest es compre a empreses locals, passant per l’exempció de la taxa d’Ocupació de Via Pública per a tot l’any 2020, entre altres i fins a arribar fins a 10 propostes.



En definitiva, tal com hem fet des de l’inici de la crisi sanitària, des del principal partit de l’oposició volem aportar el nostre granet d’arena per a ajudar amb propostes i idees constructives a la recuperació econòmica. Tot això a pesar que moltes d’aquestes han sigut rebutjades pel Bipartit, i fins i tot titllades de no poder-se aplicar quan molts municipis les han implantades, algun d’ells amb una població menor que la de la nostra ciutat.

Propostes de mesures de suport per a l’obertura de bars i restaurants

