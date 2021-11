El PP d’Alzira rebutja la decisió de la Mesa del Senat d’utilitzar el terme Països Catalans per a referir-se a la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

Hernández: “Som un poble amb identitat pròpia i no formem part cap “país” que no siga Espanya, i lamentem que Compromís i PSOE d’Alzira ho utilitzen i ho secunden

Aquesta setmana ens sorpreníem amb la notícia que la mesa del Senat, composta en la seua majoria per PSOE i PNB, han donat llum verda al terme “Països Catalans” per a referir-se a la Comunitat Valenciana. Des del Partit Popular no podem quedar-nos de braços plegats mentre es vulnera el primer article de l’Estatut d’Autonomia que reconeix com a única denominació legal i correcta la de la Comunitat Valenciana.

El Grup Popular alzireño, ha presentat una moció demanant que la Corporació municipal mostre el seu rebuig a aquesta decisió de la Mesa del Senat i esperem comptar amb el suport de totes les forces polítiques alzireñas.

Els valencians estem cansats dels atacs a la nostra cultura; som un poble amb història i identitat pròpia, no pertanyem a cap “País” que engloben uns imaginaris “Països” amb l’única intenció d’annexionar-nos a la realitat fictícia de tots els separatistes i independentistes que intenten aglutinar a la Comunitat Valenciana, Balears i Catalunya en el seu particular món paral·lel que viuen i que no accepten que hi ha persones amb pensaments i ideals diferents als seus.

En definitiva, intenten cometre una il·legalitat en pretendre que la denominació “Països Catalans” seguisca avant quan dits Paisos, no existeixen. Complint amb el nostre Estatut la denominació és Comunitat Valenciana gens de País Valencià ni cap altra denominació amb la qual pretenguen incloure a la nostra Comunitat on no li correspon.

Des del Partit Popular no consentirem que es calciguen els drets dels valencians i per això des del Grup Popular del Senat han tornat a presentar recurs perquè el primer va ser rebutjat, en cas que seguisquen avant i no admeten el segon recurs, el Partit Popular emprendrà accions judicials.