El PP d’Alzira sol·licita a l’alcalde que no execute el tancament del mercat i el deixe sobre la taula per a un millor estudi

És precipitat portar aquest expedient al ple sense intentar altres solucions

Des del Partit Popular lamentem com s’ha estat tractant el tema del tancament del mercat de la Vila.

Ja ens pronunciem en aquest tema en una nota anterior en la qual qualifiquem d’una decisió ràpida, sense meditar ni consensuar i al nostre entendre errònia.



Malgrat haver presentat al costat de Ciutadans i Vox una moció per a tractar per via d’urgència en el ple que se celebrarà demà, demanem al govern local i en particular a l’alcalde que deixe aquest tema sobre la taula per a un estudi en profunditat i entre tots intentar arribar a una solució perquè el mercat no es tanque i les persones que tenen allí el seu treball no es vegen al carrer per aquesta dràstica decisió.



Des del Partit Popular, sol·licitem que aquesta decisió no s’execute i puguem buscar vies de solució abans que tancar aquestes instal·lacions