El PP d’Alzira sol·licita al regidor delegat que reunisca el consell agrari i poder tractar temes del camp de màxim interés

Els populars demanem que el regidor d’agricultura reunisca ja d’una vegada i amb caràcter d’urgència el “Consell Agrari” per a tractar tots els temes pendents que són molts, així com planificar amb la policia nacional i local.



Com tots els anys la recol·lecció coincideix amb el començament dels robatoris de fruita en el terme municipal.



És la segona vegada que el PP demana al govern alzireño que convoque a aquest òrgan consultiu demostrant d’aquesta manera la paràlisi de gestió i que no li importa res el sector agrari.



Els populars exigim que es convoque de manera urgent i si el govern local tanca l’orella passarem a recollir signatures entre els agricultors perquè dimitisca el regidor de l’àrea.



La inacció d’aquest sector ha aconseguit que els barrancs estiguen obstruïts, camins rurals envaïts de mala herba, ocasionant que les cunetes de la calçada hagen quedat anul·lades per aquesta mala herba produint risc d’accident per la reducció de la via. Campos de caquis abandonats i soltant espores de fong que contaminen parcel·les confrontants sense que ningú pose ordre i recomane tallar-los.



Un autèntic caos per abandó de les tasques de manteniment en camins, barrancs i vigilància, així com gens d’interés per solucionar els problemes dels agricultors.