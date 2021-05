El PP d’Alzira sol·licita la reobertura de totes les sales de la biblioteca municipal

Connect on Linked in

Només la planta baixa no és suficient davant la proximitat dels exàmens finals

S’acosten les dates dels exàmens finals de Batxillerat, exàmens de la PAU, exàmens universitaris i de lliurament de Treballs Finals de Grau, per la qual cosa gran part de la població estudiantil demanda espais d’estudi a la Biblioteca Municipal d’Alzira, en la qual, només es troba oberta la planta baixa amb una capacitat de no més de 38 estudiants.



Aquesta sala no pot cobrir les necessitats d’estudi de l’alumnat que s’enfronta amb aquests exàmens a unes proves que marcaran el seu futur, per la qual cosa des del Partit Popular d’Alzira instem l’equip de govern d’Alzira perquè es reòbriguen amb urgència i amb totes les mesures de seguretat anti-covid totes les plantes habilitades per a l’estudi a la Biblioteca Municipal d’Alzira. Diumenge que ve acaba l’estat d’alarma pel que, sempre que es guarden les restriccions oportunes, creiem que és el moment d’anar tornant a la “normalitat” en coses tan necessàries com és la reobertura de la nostra biblioteca perquè els seus usuaris puguen aprofitar aquest espai podent preparar els seus exàmens tan importants i decisius per a ells.