El PP d’Alzira sol·licita que el preu del producte agrícola el fixe el productor tenint en compte el cost de producció

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Països com França ja regulen per llei, aquestes mesures

Des del Partit Popular hem presentat una moció perquè siga inclosa en el ple, sol·licitant que el preu dels productes agraris, siguen fixats pels productors, és a dir, l’agricultor, tenint en compte els costos de producció, serà qui determine el preu final del producte.



Aquesta mesura, ha sigut adoptada recentment a França i amb això garanteixen que en tindre en compte els costos de producció es puguen acostar a l’agricultura biològica, que implica més despeses i produeix menys i defensar l’agricultura tradicional. La tendència cada vegada més serà usar menys els productes fitosanitaris, la qual cosa augmenta els tractaments alternatius i redueix la producció.



No podem deixar passar l’oportunitat de la viabilitat en matèria agrícola i buscar que l’agricultor cobre més pel seu treball i que pertorben la sostenibilitat d’un sector estratègic per a Europa com és l’agrari.



Des del Partit Popular hem sol·licitat que el Govern d’Espanya redacte un projecte de llei que indique els ingressos dels agricultors, tenint en compte les despeses de producció, combatent les ofertes abusives, que no respecten la llei d’oferta i demanda que prohibeix la venda a pèrdues i es comence a treballar en la reducció de fitosanitaris potenciant el consum de productes biològics.