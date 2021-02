El PP d’Alzira sol·licita que els plans d’ocupació d’IDEA de 2021 vagen destinats a treballadors de sectors afectats per la COVID

Connect on Linked in

Artistes fallers, indumentaristes, hostalers, artistes o productors musicals i culturals, fotògrafs són entre altres els sectors més castigats a causa de la pandèmia”

Des de l’inici de la pandèmia, i especialment quan es va produir el desconfinamiento després de l’anomenada primera ona, el PP d’Alzira es va reunir amb els sectors més castigats per la paralització de l’economia. Excepte sectors essencials, la resta va patir la caiguda d’ingressos fins a zero, en haver de baixar les persianes dels seus negocis. Les ajudes públiques tampoc van solucionar el problema, ja que algunes van arribar als mesos, i unes altres com les municipals van ser únicament de 400€.

En les múltiples reunions que vam mantindre, cap dels sectors entrevistats demanava ajudes, sinó que volien poder treballar. D’entre aquests sectors, els vinculats quasi en exclusiva a celebracions com la Setmana Santa o les Falles després de tornar a suspendre les mateixes; o les relacionades amb la celebració d’esdeveniments o hostaleria, que s’han vist obligats a tancar els seus negocis de nou, o no han arribat a obrir com l’oci nocturn, s’han emportat la pitjor part.

És per això que des del PP d’Alzira proposem que els plans d’Ocupació que cada any organitza IDEA, i als quals es dediquen centenars de milers d’euros provinents de la UE la majoria de vegades, vagen destinats a persones d’aquests col·lectius, que acrediten que han hagut de tancar a causa del Covid.

D’aquesta manera amb recursos municipals, es podria ajudar a subsistir durant uns mesos a persones que realment ho estan passant malament, realitzant cursos de formació al mateix temps que perceben un salari, de manera que quan es recupere la normalitat, puguen tornar a les seues ocupacions i professions havent adquirit nous coneixements gràcies a aquests cursos.

D’acceptar-se tal proposta, es tractaria dels plans d’ocupació millor invertits de tota la trajectòria d’IDEA, perquè no actuarien com un pegat, si no que suposarien la salvació per a moltes persones, però també la dels seus negocis, els quals s’acabaran perdent amb el conseqüent minvament d’ingressos, ocupacions i riquesa per a la nostra ciutat.

PP ALZIRA