El PP d’Alzira sol·licita que se senyalitzen uns ferros que suposen un perill per a les persones

Connect on Linked in

Suposem que són per a ornamentació nadalenca però han de senyalitzar-se correctament per a evitar accidents

Des de fa uns dies, a la nostra ciutat han aparegut uns ferros que sobreïxen del sòl uns centímetres, suficients per a causar algun tipus d’accident. En concret, dimarts passat a la vesprada, poc més de les 18h, vam ser testimonis de com una senyora que anava a creuar per la zona dels casilicios, va caure una porrada en entropessar amb aqueixos ferros que a penes es veuen i apareixen enmig de la vorera o la calçada.



Suposem que aqueixos ferros s’hauran posat per a alguna mena d’instal·lació momentània, tal vegada ornamentació nadalenca, però hauria de senyalitzar-se de manera que no supose un perill per als vianants, més tot i que estan posats més d’una setmana. No entenem com es pot deixar aqueixos ferros de manera tan perillosa i en zones tan transitades.

Des del Partit Popular sol·licitem que se senyalitze de manera adequada per a impedir que puga causar danys a les persones i hàgem de lamentar algun accident.