El PP d’Alzira sol·licita que se solucione el problema d’aigües putrefactes en la finca en ruïnes de Joanot Martorell

El PP d’Alzira lamenta que el bipartit d’esquerres alzireny haja sigut capaç de crear ordenances per a sancionar a particulars que tinguen un plat baix un test amb multes que van fins als 3000€ i no haja sigut capaç d’acabar amb la granja il·legal de mosquits del carrer Joanot Martorell.

Els populars afirmen que no és admissible que es demonitze sempre als ciutadans tirant-los la culpa en este cas de la plaga de mosca negra i mosquit quan després de sis anys no han sigut capaços d’acabar amb el llac artificial de la finca en ruïnes al carrer Joanot Martorell.

El PP alzireny presentarà en el pròxim ple una moció perquè es done solució a l’acumulació d’aigües putrefactes en la qual existeixen fins a peixos i granotes a causa de la deixadesa durant anys de funcions per a acabar amb aquest problema d’una vegada per sempre.

Demanaran que es tape eixe soterrani de manera subsidiària i que s’exigisquen les costes al propietari.

També sol·liciten a l’equip de govern que treballe per als ciutadans i solucionen d’una vegada per tot este problema d’aigües residuals que creixerà en els pròxims mesos de cara a l’estiu amb la pujada de temperatures.