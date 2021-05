El PP de Alzira lamenta la dejadez del gobierno local en los polígonos industriales.

Print This Post

Localidades vecinas apuestan por sus zonas industriales mientras aquí ni siquiera se reforman

Los polígonos industriales alzireños han caído en el más profundo olvido del gobierno local, pavimento con baches, hierbajos por los lados, contenedores rotos etc. Ofreciendo una visión de abandono total a nuestras empresas que se ubican en dichos polígonos.

En 2019 el equipo de gobierno, recorrió junto al conceller Climent toda esta zona industrial y anunciaron las grandes inversiones que, la Conselleria de Economía Sostenible, tenía prevista para invertir en los polígonos industriales de Alzira, más de 700.000 € para mejorar sus instalaciones así como su modernización, a fecha de hoy y lamentablemente, esas inversión todavía no ha llegado.

Hace unas semanas, la prensa publicaba las inversiones que la Generalitat llevará a cabo en polígonos industriales cercanos, destaca una inversión de cerca de 780.000€ que el Ayuntamiento de Algemesí destina para proyectos de mejora, encaminados a mejorar la seguridad y atraer empresas para que se instalen en sus polígonos con la instalación de circuitos cerrados de video vigilancia conectados con la policía, está es una de las inversiones más comunes entre los diferentes polígonos industriales que reciben la subvención.

Ante estos datos, desde el Partido Popular lamentamos que Alzira pierda la capitalidad de la comarca y se quede en el furgón de cola en comparación a localidades vecinas en las que han apostado por atraer empresas, restaurando pavimento, instalando iluminación led, construyendo carril bici incluso en algunos de ellos creando sistemas anti incendios; mientras en otros sitios apuestan por fomentar y modernizar la industria, en Alzira seguimos con los polígonos industriales sin dotar de lo más mínimo para que sean un atractivo a otras empresas, ni tan solo facilitar a las que ya están aquí ubicadas.

Desde el Partido Popular, hacemos un llamamiento para que el gobierno local invierta en nuestros polígonos industriales y que Alzira vuelva a recuperar esa capitalidad que no debía haber perdido en ningún momento.