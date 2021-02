El PP de Benetússer demana a l’equip de Govern local que amplie l’exempció de la taxa d’ocupació de la via pública durant tot 2021

Connect on Linked in

L’equip de Govern només manté esta exempció mentre dure l’estat d’Alarma provocat per la pandèmia de coronavirus

El Grup Popular a l’Ajuntament de Benetússer ha reiterat a l’equip de Govern municipal la necessitat que s’amplie l’exempció de la taxa d’ocupació de la via pública per a tot el present any 2021. Els populars, des de les negociacions del Pla de recuperació econòmica aprovat per unanimitat dels grups polítics amb motiu de la crisi sanitària i el confinament viscut, sempre han mostrat la seua postura de mantindre l’exempció d’aquesta taxa que grava fonamentalment a hostalers i parades del mercat ambulant.

«És indubtable que tots dos sectors són dels més perjudicats per totes i cadascuna de les restriccions imposades pel govern autonòmic i estatal», ha explicat la portaveu popular Laura Chuliá.

El mes de novembre passat el ple va aprovar l’exempció d’aquesta taxa durant la vigència de l’estat d’Alarma –de moment fins a principis de maig–, alguna cosa que el PP de Benetússer no va compartir, ja que l’Ajuntament pot permetre’s ampliar aquesta exempció a tot el 2021 atesos els pressupostos municipals que es van debatre en aqueixa sessió plenària.

Laura Chuliá, ha recordat que «aquestes persones necessiten abans de res certeses, i hem d’oferir-li-les. De res els serveix vincular l’exempció del pagament de la taxa a la vigència de l’estat d’Alarma, a la vista dels vaivens de decisions del Govern sobre aquest tema».

«Estes certeses han d’anar encaminades al fet que es coneguen les despeses que tindran, ja que des del Govern d’Espanya no se’ls està ajudant amb cap exempció d’impostos com necessiten des dels diferents sectors afectats per a poder sobreviure i que nosaltres secundem fermament. A 0 ingressos, 0 impostos», ha conclòs Chuliá.

A Benetússer, ha lamentat la portaveu popular, els hostalers han patit un tancament perimetral de 15 dies «sense cap mena de preavís, sense possibilitat de preparar-se o reaccionar davant els compromisos adquirits amb proveïdors».

«Este tancament no va atendre criteris clars i objectius», perquè les dades publicades per la Conselleria, no responien a la realitat amb la qual sí que treballaven els Centres de Salut Pública, podent-se comprovar que alguns dels municipis confinats perimetralment durant 15 dies tenien «menor nombre de contagis i incidència acumulada que pobles veïns no confinats sotmesos a mesures menys severes», ha lamentat.

Chuliá ha finalitzat recordant que ja són nombrosos els municipis de la comarca que han adoptat aquesta mesura d’exempció del pagament de la taxa durant tot l’any 2021 com Alcàsser, Massanassa, Silla, Picassent, Quart de Poblet, Xirivella, Paiporta, Albal, Torrent o Picanya, entre altres.