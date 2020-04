El PP de la Ribera Alta insta al Consorci de residus Ribera-Valldigna a reajustar la taxa al sector hostaler davant la dramàtica situació que travessen

Connect on Linked in

El PP assenyala que l’entrada de residus s’ha vist reduïda en un 10-15% i demana adoptar mesures en el pla zonal que ajuden a minimitzar l’impacte de la taxa aplicant un índex corrector a la baixa. “Es pot aplicar una reducció pel temps que no han tingut activitat comercial”

Els populars de la Ribera Alta han mostrat la seua gran preocupació davant l’incert futur del sector hostaler, on el 95% dels negocis han hagut de cessar totalment la seua activitat.

Es tracta d’un sector, han afegit, que està acusant de “manera dramàtica” aquesta crisi sanitària ja que es tracten de xicotets negocis on el 70% dels establiments correspon a autònoms i empreses amb menys de tres empleats. “Les empreses de la comarca s’enfronten a un futur inquietant i a una incertesa alarmant, un clima de desesperació que exigeix de mesures urgents”.Per això, el PP recomana adoptar mesures en el pla zonal que ajuden a minimitzar l’impacte de la taxa de residus aplicant un índex corrector a la baixa atés que no estan generant residus i l’entrada en planta s’ha vist reduïda entorn al 10-15% del total tan sols el mes de març.

Així, ha explicat, en l’ordenança de residus de la Ribera Alta, els bars i restaurants veuen incrementat els seus impostos amb un índex corrector. La taxa, han explicat, ve determinada per l’ús dels serveis i l’eliminació de residus domiciliaris, de manera que “ja que els establiments no generen residus, es pot aplicar una reducció pel temps que no han tingut activitat comercial”.

Els populars han afegit que ja que en la planta de residus es gestiona un menor volum de tones, es pot “bonificar la taxa de residus en el sector hostaler de la Ribera Alta, juntament amb mesures d’ampliació del període de cobrament de la taxa, alleujant fiscalment al sector”.



El pagament de taxes i impostos és un dels grans problemes als quals s’estan enfrontant l’empresaris hostalers de la comarca, unes taxes que són percebudes com a grans amenaces a curt termini per la falta d’ingressos. Per a reduir l’impacte econòmic, el PP ha proposat en molts municipis la bonificació d’impostos, ja que un gran percentatge dels establiments no tornarà a alçar la persiana pels efectes econòmics de la crisi.

Segons ha explicat el president de la gestora, Antonio Saá, es tracta d’un sector que, malgrat la situació crítica “ha tret el seu costat més solidari des que va començar la crisi ocasionada pel coronavirus, perquè els hostalers han sabut posar-se en el lloc de les persones més vulnerables i l’han demostrat amb nombroses iniciatives solidàries que recorren tot el país”.

Estem parlant d’empreses familiars que eixiran molt afectades d’aquesta crisi si no s’estableixen mesures per a reduir l’impacte ocasionat, ha assenyalat.