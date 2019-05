El PP de Silla denuncia que el cuatripartito té 300.000€ de factures en els calaixos i farà retallades per més d’1.000.000 d’euros per vulnerar la llei

Print This Post

L’Ajuntament incompleix la Llei d’Estabilitat Pressupostària i haurà de presentar un nou Pla Economicofinancer per als anys 2019-2020

· Demana a l’alcalde que diga als veïns quines partides retallarà perquè tenen dret a saber abans del 26M on retallaran i així votar en conseqüència

· “El pròxim 26M triem entre un govern de deutes, mala gestió i pujades d’impostos, o un govern de fufuro, gestió i comptes sanejats”

El candidat a l’Alcaldia de Silla, Ignacio Ventura, ha denunciat hui que el cuatripartito té més de 300.000 euros en factures en els calaixos i haurà de retallar més d’un milió d’euros en incomplir la Llei d’Estabilitat Pressupostària i “gastar els diners dels silleros de forma electoralista”.

Ventura s’ha fet eco de l’informe de la pròpia Intervenció de l’Ajuntament de Silla en el qual es posa de manifest que el govern local “ha incomplit la llei” en sobrepassar en 1.059.314 d’euros el màxim permés.

“L’incompliment de l’excés de despesa té conseqüències per a tots els veïns, ja que la Interventora els donava un termini de 15 dies per a acordar de quines partides del pressupost del 2019 s’havia de retallar per un import de més d’un milió d’euros”, ha denunciat.

En aquesta línia ha denunciat que el termini vencia el 15 de maig i, “hui dia, no han fet cap proposta”. Per tot això, Ventura ha exigit a l’actual govern municipal i al seu alcalde socialista, Vicent Zaragozá Alberola, que “siguen clars, que diguen als veïns i veïnes de Silla, d’on retallaran” perquè els veïns del municipi “tenen dret a saber d’on reduiran el pressupost, però l’han de dir abans del 26 de maig, perquè quan anem a votar, coneguem d’on retallaran i puguem votar en conseqüència”.

A més, ha explicat, aquest incompliment suposarà que l’Ajuntament haurà de presentar un nou Pla Economicofinancer per als anys 2019-2020. “Els governs del canvi només porten caos, desgovern i despesa” ha denunciat al mateix temps que ha advertit que la història de repeteix perquè en 2016 ja van incomplir la regla de despesa.

Ventura ha explicat que l’informe d’Intervenció adverteix que han aparegut 300.000 euros de factures sense pressupost, de factures en els calaixos per la “mala gestió d’un cuatripartito que l’única cosa que ha fet ha sigut dilapidar els diners dels valencians”.

“El pròxim 26M triem entre un govern de deutes, mala gestió i pujades d’impostos, o un govern de futur, gestió i comptes sanejats”, ha assenyalat el candidat.

En aquesta línia, ha exigit al màxim representant municipal un cara a cara, “per a parlar del que vulga, però fonamentalment d’això. Perquè haver incomplit la llei, gastant-se un milió d’euros de més, a més d’irresponsable i electoralista, és un engany per a tots nosaltres”.