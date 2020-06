El PP de Torrent adverteix del possible tancament definitiu del consultori auxiliar de Sants Patrons

Connect on Linked in

Els populars denuncien que les sales proposades per a atendre pacients COVID en Sants Patrons, no compleixen cap de les recomanacions de la pròpia Conselleria de Sanitat

Els pacients del Consultori de Sants Patrons, han sigut traslladats des de l’inici de l’estat d’alarma al Centre de Salut II, del carrer Xirivella

Folgado: “segons la informació que s’està traslladant al personal sanitari i als pacients del Consultori Auxiliar de Sants Patrons, la pretensió de la Conselleria és tancar-ho definitivament, una cosa a la qual des del PP de Torrent ens oposarem frontalment, ja que com vam fer en el seu moment, lluitarem perquè els veïns del Centre Històric de Torrent, tinguen el seu centre de salut, pròxim als seus habitatges, en Sants Patrons”.

El Grup Popular ha denunciat la situació en la qual es troben els pacients d’atenció primària del Consultori Auxiliar Torrent situat al carrer Sants Patrons, dins del Centre d’Especialitats, des de l’inici de la pandèmia de COVID-19.

Els populars denuncien que “el consultori de Sants Patrons, que atén una població de 3.000 persones del Centre Històric i amb un 50% de pacients majors de 65 anys, està totalment oblidat per la Conselleria de Sanitat”, ja que, segons afirmen “des de l’inici de l’estat d’alarma Sants Patrons va tancar i els metges i infermers van haver de traslladar-se al Centre de Salut del carrer Xirivella”. Segons afirma la portaveu del PP, Amparo Folgado “la Conselleria no ha sigut sensible amb al voltant de 1.500 persones majors del Centre Històric de Torrent”.

Compromís institucional de reobrir Sants Patrons el 25 de maig, que no s’ha produït

Segons han pogut saber des del PP, el director d’atenció primària de l’Hospital General va emetre una instrucció informativa el passat 20 de maig, pel qual adquiria el compromís institucional de reobrir Juan Llorens i Sants Patrons, a partir del 25 de maig de 2020, alguna cosa que en el cas de Torrent no s’ha produït, i ens trobem a la fi de juny.

Sala de pacients en el buit de l’escala

Els populars també han tingut accés a la informació, sobre els espais proposats per l’administració sanitària per a atendre els pacients COVID-19 en el Consultori de Sants Patrons.

Segons les Recomanacions per a l’Estratègia de Transició cap a una nova Normalitat en Atenció Primària i Hospitals, de 18 de maig de 2020, de la Conselleria de Sanitat, “cada centre sanitari tindrà habilitada una consulta d’atenció a pacients amb símptomes suggeridors d’infecció per SARS-CoV-27 en una zona específica per a l’atenció dels pacients amb sospita d’infecció per COVID-19, separada almenys de 2 metres de la resta d’usuaris del centre, amb mesures físiques de separació. Se situarà en una sala o consulta aïllada de la resta i els més pròxim possible a la porta d’entrada del centre de salut”, entre moltes altres recomanacions.

Segons han traslladat al Grup Popular, “la primera ubicació per a la sala de pacients COVID era el buit de l’escala”, davant la negativa dels sanitaris per raons òbvies, se’ls va proposar utilitzar un espai de 4m2, envidrat i sense intimitat, i obert per la zona superior, situat en una planta superior de l’edifici i utilitzat anteriorment per a donar cites de radiologia. Una altra ubicació rebutjada pel personal sanitari, per raons de falta de l’espai de separació de seguretat mínima, sense espai per a llitera i falta d’intimitat per als pacients.

Finalment, la següent ubicació proposada per les autoritats sanitàries, per a atendre pacients COVID, ha sigut una sala abandonada en l’antic INSS, que no compta instal·lacions higienicosanitàries per a poder desinfectar-se. Aquestes instal·lacions haurien de condicionar-se per a poder atendre pacients, ja que ara és un espai diàfan i abandonat. Per a accedir a aquesta sala de l’antic INSS, no s’accediria pel carrer Verge de l’Olivar, sinó des del Centre d’Especialitats, havent de recórrer els pacients amb símptomes COVID, tot l’edifici per a accedir a la sala, alguna cosa que incompliria les pròpies recomanacions de la Conselleria de 18 de maig.

Sants Patrons continua tancat i els pacients han de traslladar-se un quilòmetre al carrer Xirivella

Segons afirma la portaveu del PP, Amparo Folgado “els majors del Centre Històric de Torrent, que pertanyen a un dels col·lectius més perjudicats per la crisi sanitària, després de quatre mesos continuen desplaçant-se a un altre centre de salut que no és el seu, a causa de la falta de sensibilitat de la conselleria”.

A més, Folgado apunta que “segons la informació que s’està traslladant al personal sanitari i als pacients del Consultori Auxiliar de Sants Patrons, la pretensió de la Conselleria és tancar-ho definitivament, una cosa a la qual des del PP de Torrent ens oposarem frontalment, ja que com vam fer en el seu moment, lluitarem perquè els veïns del Centre Històric de Torrent, tinguen el seu centre de salut, pròxim als seus habitatges, en Sants Patrons”.