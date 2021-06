El PP de Torrent alerta del preocupant augment d’ocupacions il·legals i delictes contra la propietat

Connect on Linked in

18 de juny de 2021. El PP de Torrent, amb la seua Presidenta i Portaveu municipal Amparo Folgado al capdavant, han posat la veu d’alarma sobre el nombre d’intents i consumacions d’ocupacions il·legals d’habitatges que està patint la ciutat, sobretot en zones d’unifamiliars i disseminats.

Els populars conten que, fa escassos dies, els veïns d’una coneguda zona rural del municipi van aconseguir parar una usurpació d’habitatge, gràcies a la seua ràpida actuació i avís a les forces policials. Segons ha apuntat la portaveu popular “la situació actual, on els veïns que deixen les seues cases per a alguns dies, ixen amb la por de tornar i trobar-se-les ocupades, no es pot consentir en un estat de dret, però menys encara que el govern de la Nació empare i obvie aquestes conductes”.

En els últims mesos, diverses zones de Torrent han patit la presència de persones que ocupen il·legalment habitatges, la qual cosa normalment comporta insalubritat i conductes incíviques. A vegades, el paper dels veïns ha sigut determinant perquè aquestes conductes arriben a la seua fi, però en moltes altres, la justícia ha hagut de prendre partit, la qual cosa ha allargat excessivament aquestes molèsties.

El passat estiu, Amparo Folgado va ser contactada per un grup de veïns perquè intercedira arran d’una ocupació en el seu barri, la qual cosa va portar al fet que el cas es mediatitzara, fent-se eco d’aquesta situació mitjans televisius d’àmbit nacional. Per aquesta raó, el PPCV va triar Torrent al setembre de 2020 per a presentar la seua iniciativa parlamentària contra l’ocupació il·legal d’habitatges.

Onada de robatoris

A aquest alarmant increment d’usurpacions d’habitatges s’uneix en els últims mesos una onada de robatoris i furts en habitatges habitats que estan patint zones residencials de Torrent, tant dins com fora del seu nucli urbà.

La setmana passada, una urbanització del Vedat va patir l’entrada en diversos habitatges en escasses hores, fins i tot algunes amb els seus propietaris dins. Tant l’ocupació com l’entrada en domicilis per a robar està fent estendre’s una sensació d’inseguretat per la ciutat.

Una mesura aprovada pel PP en els seus 8 anys de govern va ser la Policia de Barri, que l’actual govern va eliminar a la seua entrada en 2015. “Una política dissuasiva, com va ser la Policia de Barri va posar als agents de la Policia Local per tots els carrers de la ciutat, posant en valor el treball d’aquest cos, així com reforçant la seguretat pels diferents barris de la ciutat, alguna cosa que per al PSOE és irrellevant, ja que va fulminar aquesta manera de gestionar la policia a la seua arribada al govern”.

Actualment, Torrent compta amb una unitat de Policia Rural, creada arran d’una moció presentada en el Ple pel PP, que pretén evitar aquests robatoris i furts en l’àmbit rural i en els nuclis disseminats. Aquesta unitat ha tingut un bon acolliment pels veïns i agricultors del municipi, encara que consideren que s’hauria de reforçar, ja que abasta molt terme municipal.

En aquest sentit, la formació també ha mostrat tot el seu suport a les policies i la Guàrdia Civil, que diàriament combaten aquest tipus de fets delictius, encara que compten amb mitjans mínims i moltes vegades vegen que el seu esforç cau en sac trencat.

Política de personal en policia nefasta

Aquest augment de la inseguretat ciutadana a Torrent té com un dels seus elements determinants la desastrosa política de personal del govern socialista, quant al Cos de Policia Local, segons denuncien els populars.

“El minvament en el nombre d’agents ha sigut una constant des de 2015, sota el mandat del PSOE, i PSOE i Cs posteriorment. Les jubilacions i les baixes no han sigut contrarestades en cap moment pel govern local, fins i tot les seues actuacions han empitjorat la situació, com per exemple al no renovar les comissions de servei d’agents d’altres localitats que estaven a Torrent” ha declarat Folgado.

Però les oposicions convocades pel consistori per a augmentar la plantilla també han sigut un fiasco, tombades per la justícia al no respectar-se un dels principis que regeixen les oposicions per a l’administració pública: la igualtat.