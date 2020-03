El PP de Torrent celebra el Dia de la Dona amb una exposició en la plaça Bisbe Benlloch “Torrentines per la Igualtat”

Print This Post

Folgado: “des del PP de Torrent volem posar en valor tot el treball desenvolupat pels nostres governs en favor de la igualtat real i homenatjar a totes les dones que al llarg de la història ens han precedit i han lluitat pels nostres drets”.

El Grup municipal del PP de Torrent ha organitzat per primera vegada, diferents actes per a commemorar el Dia de la Dona i que tindran lloc el dijous 5 de març de 2020, amb el lema “torrentines per la igualtat”. Una iniciativa que se suma a les activitats programades pel PP nacional pel dia de la dona #MUJERporencimadetodo.

A partir de les 10h. i en la Plaça Bisbe Benlloch, els populars realitzaran una exposició en panells, en els quals s’homenatjarà 50 dones espanyoles de tots els temps, des de Beatriz Galindo “la llatina”, qui fora professora de llatí i gramàtica d’Isabel la Catòlica a Patricia Ortega, la primera dona general de brigada, la més actual.

En un dels panells expositius, es destacaran 12 frases de dones que han trencat el sostre de cristall en les seues respectives professions. A més, els populars parlaran de l’origen del 8 de març i informaran de les polítiques desenvolupades pel Partit Popular en els governs de Torrent, la Comunitat Valenciana i Espanya en les seues diferents etapes de govern, a favor de la igualtat entre l’home i la dona, així com contra la violència de gènere. Totes les persones que vulguen acostar-se al llarg del matí per l’exposició del Grup Popular, podran emportar-se un record.

Ja a la nit, els populars han organitzat una sopa-col·loqui en la qual participarà el seu portaveu, Amparo Folgado i el senador valencià, Fernando de Rosa.

La portaveu del PP, Amparo Folgado ha assenyalat que “des del PP de Torrent volem posar en valor tot el treball desenvolupat pels nostres governs en favor de la igualtat real i homenatjar a totes les dones que al llarg de la història ens han precedit i han lluitat pels nostres drets”.