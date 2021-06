El PP de Torrent crea el “Consell dels Barris” i es reuneix per primera vegada amb les associacions de veïns

Connect on Linked in

La Sotssecretaria de Barris del Partit Popular de Torrent s’ha posat en marxa hui, convocant l’I Consell dels Barris de Torrent en el qual han participat més de 10 associacions de veïns, en un format reduït per a complir amb la normativa COVID-19.

La Presidenta – Portaveu dels populars, Amparo Folgado al costat del Secretari General, José Francisco Gozalvo s’han citat amb més de deu associacions de veïns de Torrent, a la terrassa de l’Antic Mercat, on han posat les bases del Consell dels Barris que vol liderar el Partit Popular des de l’oposició.

Folgado ha afirmat que “Després del Congrés del PP de Torrent, hui reiniciem el contacte amb les associacions de Torrent i hem posat en marxa el que denominem Consell dels Barris, per a recollir les reivindicacions dels veïns de Torrent i, sobretot, és important poder fer-ho en comú, en una mateixa taula, comprovant que la majoria de problemes dels barris de Torrent són els mateixos”.

A més, Folgado també ha assenyalat que “hui hem parlat d’inseguretat i de la brutícia als carrers, del trànsit, falta d’aparcaments, desperfectes en la via pública i, en definitiva, els representants de les associacions de la ciutat, han pogut expressar-se en llibertat i parlar de l’abandó de Torrent, per part de l’equip de govern”.

Des del Partit Popular s’ha assenyalat que, en cadascuna de les reunions del Consell de Barris, s’alçarà una acta, amb deures per al Grup Municipal del PP, que traslladarà les queixes i suggeriments a la Corporació municipal i a l’equip de govern socialista i de Cs, perquè es posen a treballar.

També, la presidenta dels populars, Amparo Folgado ha subratllat que “després d’aquesta primera presa de contacte, visitarem cadascun dels barris juntament amb els seus veïns i ens comprometem a visualitzar cadascun dels seus problemes”. Ja que, per als populars de la ciutat, els barris són una prioritat, com afirma la seua presidenta “Els barris sempre han sigut una prioritat per al PP, tant en el govern com en l’oposició. Després de reunir-nos amb diversos representants veïnals, comprovem que calia posar-se de nou per millorar Torrent hui i pel seu futur, ja que, el que no fem des del PP, està demostrat que l’actual govern socialista, esgotat i cansat, no ho farà”.