El PP de Torrent demana la paralització de l’augment a 29 anys del contracte d’Aigües de l’Horta en la seua Junta General

Els populars denuncien que la Junta General de l’empresa mixta pretén allargar la duració del contracte a 29 anys, una setmana després d’aprovar el Ple una prorroga fins als 27

Folgado: “la Junta General d’Aigües de l’Horta, formada per l’Alcalde Jesús Ros i el representant de Hidraqua, vol prolongar de manera sigil·losa i fosca la concessió d’aquest servei, donant de costat al mandat del Ple municipal, que de moment només ha acceptat una pròrroga per 2 anys als 25 acordats en el contracte inicial”.

18 de febrer de 2021. El Grup Popular ha presentat davant el Registre del Ple una sol·licitud perquè es retire, de l’ordre del dia de la Junta General de l’empresa mixta Aigües de l’Horta, un punt que pretén prolongar la duració del contracte del servei de proveïment d’aigües, de moment, fins als 29 anys. Aquesta sol·licitud ha anat en paral·lel a sengles presentades pels grups de VOX i Compromís.

Dóna la casualitat que, fa una setmana, el Ple municipal va aprovar la pròrroga per 2 anys d’aquest contracte, que acabava el 28 de febrer del present any en transcórrer els 25 anys inicials, mentre es posa publica i adjudica el nou contracte per al proveïment d’aigües.

Segons la Portaveu del Grup Popular, Amparo Folgado, “la Junta General d’Aigües de l’Horta, formada per l’Alcalde Jesús Ros i el representant de Hidraqua, vol prolongar de manera sigil·losa i fosca la concessió d’aquest servei, donant de costat al mandat del Ple municipal, que de moment només ha acceptat una pròrroga per 2 anys als 25 acordats en el contracte inicial. El que ha de fer el consistori, de manera immediata, és redactar, aprovar i publicar les bases del nou contracte, així com adjudicar-lo, perquè al més prompte possible comence a funcionar”.

Els populars denuncien que aquesta modificació dels Estatuts compta amb dos informes jurídics, emesos a costa de l’accionista minoritari, Hidraqua, però, l’Ajuntament, no ha demanat cap informe per part seua, obviant la seua obligació de vetlar per l’interés públic.

“Exigim que el govern local sol·licite un informe jurídic d’un tècnic independent, per a comprovar la legalitat i necessitat d’aquesta modificació estatutària, que comporta allargar el contracte del servei d’aigües, quasi, sine die” ha declarat Folgado.

Segons al·lega Aigües de l’Horta, aquesta modificació estatutària es fa per a assegurar el servei d’aigua, en el cas que es produïsquen eventualitats durant el procés d’adjudicació del nou contracte. Però des del PP apunten que, si aquesta és la intenció, fa una setmana, quan es va emportar a Ple la pròrroga del contracte, podia haver-se comunicat als grups municipals, que perfectament hagueren entés les raons.