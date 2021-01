El PP de Torrent demana l’adequació del solar del carrer Alzira al costat del col·legi Sant Pasqual, com a estacionament perifèric

Connect on Linked in

Els populars de la capital de l’Horta Sud s’han reunit amb el president de l’Associació de Veïns, Faustino Aranda i han visitat el barri per a interessar-se per la situació en estos moments.

La portaveu dels populars, Amparo Folgado al costat del Secretari General del PP, José Francisco Gozalvo han mostrat una vegada més el seu compromís per a continuar reivindicant la construcció d’un vial provisional que unisca els barris de Parc Central amb La Marxadella. “la creació del vial que unisca Parc Central i La Marxadella és una reivindicació veïnal que portàrem al Ple i que va ser aprovat per unanimitat en 2017, el portàrem en el programa electoral del PP i estem reclamant la seua construcció a Ros cada any perquè l’incloga en els pressupostos, però continua tancant l’orella al que ell mateix va votar a favor”, ha assenyalat Folgado.

Els veïns de la Marxadella estan preocupats per l’aïllament del barri respecte a Parc Central, dos barris separats per un camp i amb una única via de comunicació que actualment és un sender de terra. A més, els veïns reivindiquen l’adequació del solar situat al carrer Alzira, al costat del CEIP Sant Pasqual, que és utilitzat per a estacionar, sobretot per veïns d’altres barris que realitzen gestions en el centre i el propi Ajuntament té un conveni per al seu ús. Folgado ha assenyalat que “des del Partit Popular demanarem al govern municipal, que adeqüe en condicions el solar del carrer Alzira que ja és utilitzat com a estacionament, però sense cap control ni asfalt”, ha afirmat Folgado.

El PP de Torrent va aconseguir tirar avant una moció a la fi de 2020 en la qual reclamaven de l’equip de govern, la creació d’un Pla per a la creació d’estacionaments perifèrics en superfície en tota la ciutat, mitjançant l’establiment de convenis amb els propietaris dels terrenys.

Els veïns també denuncien l’embotellament de trànsit que circumda el barri, sobretot en la zona de Pare Méndez en direcció a l’autovia, que amb l’adequació del vial que reclamen els populars des de fa anys i que allargaria el carrer Carlet fins a Melbourne en Parc Central, milloraria les comunicacions dels veïns de la Marxadella, sense necessitat d’esperar a l’execució urbanística de Parc Central III.