El PP de Torrent demana l’ampliació de les rutes saludables en el Safranar i cap a Picanya

Folgado: “Afortunadament i a causa de la quantitat de veïns que practiquen esport, tant la Ronda del Safranar com la ruta cap a Picanya s’han quedat estretes i necessiten ser ampliades”.

La portaveu del Partit Popular a Torrent, Amparo Folgado ha recorregut com habitualment fa la Ronda del Safranar i una de les Rutes saludables per l’Horta, concretament la que va en direcció cap a Picanya, i ha publicat un vídeo en el qual sol·licita al govern local l’ampliació de tots dos passejos.

Concretament, Folgado assenyala que el passeig de la Ronda del Safranar, construïda pel PP en 2009 “afortunadament ja s’ha quedat xicoteta la zona destinada a corredors i passeig en la Ronda del Safranar, devent en moltes ocasions envair el carril bici”. La Ronda des del carrer Picanya fins a la rotonda del cementeri, compta amb un carril bici i una vorera molt transitada per corredors i persones. En tots aquests anys i sobretot des de les fases de desconfinament durant l’estat d’alarma, la ronda s’ha convertit en una zona molt transitada per corredors, ciclistes, persones majors, famílies amb xiquets i veïns amb les seues mascotes, per la qual cosa la zona de passeig s’ha quedat molt estreta. El propi Ajuntament ha hagut de tallar la ronda del Safranar al trànsit durant alguns caps de setmana i en els horaris més transitats.

Un altre dels punts per als quals Folgado ha sol·licitat que s’estudie la seua ampliació és el carril bici cap a Picanya. Aquesta via forma part de les quatre Rutes Saludables per l’Horta de Torrent, que la mateixa Folgado sent alcaldessa va crear a principis de 2015. Quatre rutes interconnectades i totalment senyalitzades, equipades amb font i banquitos a meitat camine, una zona d’esplai caní al costat de la rotonda de Picanya, màquines d’exercici i un pes a l’inici al costat del CEIP El Molí.

La excalcaldesa Amparo Folgado demana ara al govern socialista, que estudie l’eixamplament d’aquesta ruta cap a Picanya, ja que “a causa de l’ús diari per multitud de ciclistes, corredors i persones que passegen, a penes hi ha espai per a una persona i una bicicleta”. Pel que des del PP es demana que “s’estudie la possibilitat d’ampliar la via, deixant l’actual com a carril bici i crear una via en paral·lel per a corredors i caminar, ja que hi ha espai en ser zona d’horta”.