El PP de Torrent demana que els torrentinos no paguen la reforma del Palau Giner-Cortina

El PP ha sol·licitat que la restauració del Palauet Giner-Cortina no siga finançada amb els impostos dels torrentinos, sinó amb fons del Ministeri de Cultura i la Conselleria destinats a la recuperació de patrimoni històric-cultural

El PP ha sol·licitat que la restauració del Palauet Giner-Cortina no siga finançada amb els impostos dels torrentinos, sinó amb fons del Ministeri de Cultura i la Conselleria destinats a la recuperació de patrimoni històric-cultural

El PP de Torrent ha sol·licitat que la restauració i recuperació del Palau Giner-Cortina, adquirit per l’Ajuntament de Torrent fa dos anys, es finance a través de fons nacionals o autonòmics dedicats a la conservació de béns immobles amb valor històric. Com a exemple han citat l’anomenat 1% cultural, del Ministeri, o les subvencions per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del Patrimoni Cultural de la Comunitat Valenciana, pròpies de la Generalitat Valenciana.

En aquest sentit, els populars han destacat que, donada la situació econòmica actual, es requereix destinar els recursos econòmics municipals a l’ajuda i suport dels ciutadans que pitjor ho estan passant. Però no es pot deixar de costat la inversió a recuperar la cultura i el patrimoni de la ciutat.

La Portaveu popular, Amparo Folgado, ha afirmat que “apostem fermament per posar en valor i recuperar la nostra història i el nostre patrimoni cultural, però la forta crisi econòmica no permet gastar des del consistori en tot allò que no siga sustentar i rescatar a les famílies de Torrent. Per això entenem que aquestes inversions, com la del Palauet, han de ser finançades per plans i ajudes amb finalitats de restauració cultural i històrica, d’altres administracions amb major capacitat de despesa”.

El PP sempre ha apostat pel patrimoni i la cultura a Torrent

Els populars han volgut també reafirmar el seu compromís amb la història i la cultura de Torrent, igual que el van demostrar durant la seua etapa de govern. El patrimoni cultural i històric de la ciutat sempre ha sigut un tema fetitxe per a la formació popular.

Des de 2007 fins a 2015, la restauració de la Torre, la creació de la senda del Reg Mil·lenari, la recuperació de fonts al voltant del terme o del Pantà, entre moltes altres més actuacions, van ser realitzades pel govern del PP a la ciutat.