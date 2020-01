El PP de Torrent demana que l’Ajuntament sol·licite les ajudes de la Generalitat per al condicionament de camins rurals

Connect on Linked in

Gozalvo: “Torrent no ha de perdre l’oportunitat de sol·licitar aquestes ajudes i poder destinar-les a la millora de camins rurals que precisen d’un asfaltat imminent, a causa del mal estat del ferm i que seria molt beneficiós per als torrentinos que treballen o viuen en el terme de Torrent”.

“En la passada legislatura es va aprovar una moció del PP per a la millora dels dos camins que vertebren el terme, Xarcosecs i Barteta, de manera que se solucionara el problema del tall d’aquests camins, sempre que hi ha fortes pluges, però aquesta proposta ara forma part de les que Ros guarda en el calaix de mocions oblidades”.

El PP de Torrent ha demanat al govern socialista que l’Ajuntament de Torrent sol·licite ajudes a la Generalitat Valenciana per al condicionament de camins rurals per a l’any 2020, dins de les ajudes convocades per la Conselleria d’Agricultura per a aquesta fi.

El regidor del PP, José Francisco Gozalvo afirma que “Torrent no ha de perdre l’oportunitat de sol·licitar aquestes ajudes i poder destinar-les a la millora de camins rurals que precisen d’un asfaltat imminent, a causa del mal estat del ferm i que seria molt beneficiós per als torrentinos que treballen o viuen en el terme de Torrent”.

Els populars han proposat alguns exemples de carrers i camins rurals que precisen d’una actuació urgent, com són: els últims 280 metres del carrer Juan de la Cierva, la terminació del Camí de la Canya del Corral, el Camí del Pollastre. Acabar els últims 300 metres del Camí de Falcó, els carrers 2,3 i 4 de la Caseta de la Pardala, el carrer 2 del Corral de Manyet i Sant Alexandre, entre altres.

Moció del PP per a redactar la millora dels camins de Xarcosecs i Barbeta

El regidor del PP recorda que “en la passada legislatura es va aprovar una moció del PP per a la millora dels dos camins que vertebren el terme, Xarcosecs i Barteta, de manera que se solucionara el problema del tall d’aquests camins, sempre que hi ha fortes pluges, però aquesta proposta ara forma part de les que Ros guarda en el calaix de mocions oblidades”.