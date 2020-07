El PP de Torrent demana que les ajudes a la retolació de comerços en valencià, ho siguen per a tots els comerços i no en funció de l’idioma

Connect on Linked in

La portaveu del PP a Torrent, Amparo Folgado ha assenyalat hui que donada la situació actual dels comerciants de la ciutat de Torrent, “des del PP creiem més convenient que les ajudes per a la retolació de comerços, publicitat i embalatge ho siguen per a tots aquells comerços que ho sol·liciten i no en funció de l’idioma emprat, ja que tant el castellà com el valencià són llengües oficials de Torrent”.

A més, els populars afirmen que “en tot cas estem a favor de la promoció de l’ús del valencià en el comerç local, però donades les circumstàncies, creiem més convenient que aquells comerciants que decideixen renovar la imatge del seu local, tinguen les mateixes oportunitats de rebre la subvenció del seu ajuntament”.