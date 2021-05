El PP de Torrent demana que s’amplie l’horari de les biblioteques durant el període d’exàmens

Connect on Linked in

El Partit Popular de Torrent ha denunciat hui que les biblioteques públiques de la ciutat no hagen ampliat l’horari d’obertura durant l’època d’exàmens. Segons ha afirmat la presidenta dels populars, Amparo Folgado “el toc de queda no pot ser una excusa per al govern de Torrent i ha d’obrir les biblioteques en horari ampliat com s’ha fet sempre i com estan fent a Gandia, Paterna i molts municipis de la nostra Comunitat”.

Els populars s’han fet eco de les queixes de molts estudiants que durant el cap de setmana s’han trobat les portes de les biblioteques tancades, ja que continuen amb l’horari habitual. En 2019, que va ser l’últim any sense pandèmia, les biblioteques de Torrent van obrir en horari ampliat del 2 de maig al 28 de juny en horari de 8h a 3h.de la matinada. El PP s’ha acostat aquest matí a la Biblioteca de la Casa de la Cultura, on els han informat que enguany no hi ha horari per a estudi durant l’època d’exàmens, com ja els havien traslladat els estudiants.

La Universitat de València sí ha ampliat el seu horari fins a les 23h. així com les biblioteques públiques de Gandia (23,30h) i Paterna (23h.), però no així les biblioteques de Torrent, que continuen tancant a les 20,30h. i els dissabtes tanquen a les 14h. romanent tancades els diumenges.

Folgado ha assenyalat que “l’equip de govern demostra una falta gran de sensibilitat amb els estudiants de Torrent, des del PP creiem que encara són a temps de rectificar i anunciar un horari ampliat a la biblioteca de la Casa de la Cultura i de l’Edifici Metre fins a les 23h., més si cap ara que el toc de queda és a les 00h”.